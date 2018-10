La division Healthcare d'Agfa-Gevaert pourrait intéresser Philips

Résultats trimestriels en rebond pour Philips. Le groupe se veut de plus en plus un acteur de la technologie médicale. De quoi regarder avec intérêt la division Healthcare d'Agfa Gevaert? Réponse du CEO de Philips: pourquoi pas, une fois qu'elle sera sur le marché!

Le bénéfice net des activités poursuivies ressort à 307 millions d'euros au 3e trimestre contre 263 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'établit à 4,3 milliards d'euros (+ 4% à périmètre comparable). Enfin, le groupe souligne un bond des commandes de 11%; de quoi confirmer les objectifs.

Philips, des K7 à la technologie médicale

Sous l'impulsion du patron, Frans Van Houtem, Philips revoit son profil. L'inventeur des TV, des cassettes et des DVD s'oriente de plus en plus en un acteur de la technologie médicale. L'an dernier, le groupe a opéré pour plus de 2 milliards d'euros d'acquisitions dans ce secteur avec notamment le rachat de Volcano, le spécialiste de l'imagerie intravasculaire.