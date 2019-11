La division Healthcare d'Agfa deviendra-t-elle allemande ou italienne ?

En vente, la division d'Healtcare d'Agfa ne compterait plus que deux candidats à sa reprise. Le groupe aurait en effet arrêté sa "shortlist".

En vente, on savait que la division Healthcare d'Agfa suscitait de nombreux intérêts. Selon certaines sources, rapportées par Reuters, le spécialiste belge de l'imagerie aurait arrêté sa "shortlist". Les candidats toujours en lice seraient:

De nombreux acteurs du private equity auraient aussi fait offre, mais on ne sait pas s'ils ont été retenus. Il s'avère toutefois que les offres inférieures à 800 millions d'euros ont été d'emblée écartées.

Question de prix

Fin octobre, Reuters annonçait déjà plusieurs candidats. Parmi eux, on citait déjà Compugroup et Dedalus, mais aussi KKR, Permira ou Advent.

En attendant les résultats

Le groupe Agfa présentera ce mercredi ses résultats trimestriels . Les analystes tablent sur une légère baisse du chiffre d’affaires et une hausse de plus de 10% du résultat opérationnel récurrent.

Le consensus suppose un chiffre d'affaires de 528 millions d'euros (-2%). Grâce aux économies réalisées et au transfert de la production en Chine, le bénéfice opérationnel récurrent devrait passer de 21 à 24 millions d’euros. Le résultat opérationnel global et le résultat net devraient s'afficher entre 6 et 5 millions d'euros.