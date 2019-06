La formation au code de 19 déjà un succès

La filiale belge du projet de formation au codage de Xavier Niel s’apprête à terminer sa première année "scolaire". Après seulement 9 mois de formation, 4 étudiants ont déjà signé un CDI. Les premiers résultats sont donc encourageants et l’engouement toujours aussi présent.

Avec la fin du mois de juin qui se profile, cela sent forcément la fin de l’année scolaire. L’heure est donc au blocus et aux examens pour la plupart des étudiants du pays. Pas pour ceux de l’école 19. Lancée en octobre dernier, cette école de codage n’est pas tout à fait comme les autres. Apprentissage en autonomie, horaire libre, accent mis sur la diversité, la version belge de l’école 42 de Xavier Niel termine sa première année scolaire. Les premiers pas dans l’apprentissage du codage sont visiblement déjà un succès. "C’était beau d’avoir l’idée, de trouver des partenaires pour la financer et de remplir l’école. Mais il faut désormais que ça porte ses fruits", explique John-Alexander Bogaerts, à l’origine du projet.