La frontière toujours plus fine entre jeux vidéo et cinéma...

Le moteur de jeux vidéo Unity vient d'annoncer le rachat de Weta Digital, le studio d'effets spéciaux de Peter Jackson. Un mouvement qui confirme les rapprochements toujours plus nombreux entre le septième art et le gaming.

1,625 milliard de dollars. Voilà aujourd'hui ce que vaut l'un des studios d'effets spéciaux de référence à l'échelon mondial. C'est du moins ce qu'estime Unity, qui vient de noter ce montant en bas du chèque pour racheter Weta Digital, le studio d'effet visuel d'un certain Peter Jackson. Fondé à la fin du précédent millénaire, le studio basé dans sa Nouvelle-Zélande natale est de toutes les grandes aventures du réalisateur/producteur. Du "Seigneur des Anneaux" à "Avengers" en passant par "Avatar", un bon paquet des succès du septième faisant appel à la 3D sont passés par les palettes graphiques du studio composé de 270 ingénieurs.

De son côté, l'acheteur Unity est un moteur de jeux vidéo. Autrement dit, elle développe des logiciels qui sont eux-mêmes exploités pour la création de jeux vidéo. Unity est surtout spécialisé dans les logiciels pour les jeux sur mobile. Le très célèbre Pokémon Go, développé par Niantic, fait notamment appel au moteur d'Unity. Au fil des années, l'entreprise s'est toutefois ouverte à d'autres clients en s'intéressant notamment à la réalité virtuelle. Avec ce rachat, le groupe intègre donc, en plus de brillants experts, une série d'outils bien utiles à son métier comme une série de moteurs utilisés pour les simulations de feu, fumée, cheveux, plumes, les créations de décors, de végétation, ou encore les modèles de représentation des muscles et de capture faciale.

Toujours plus d'outils pour les développeurs

"Nous sommes ravis de démocratiser ces outils à la pointe (de la technologie) et de donner vie au génie de Sir Peter Jackson." John Riccitiello Président d'Unity

En élargissant ainsi sa gamme, la société espère toucher encore plus de développeurs et clients en tout genre. "Nous sommes ravis de démocratiser ces outils à la pointe (de la technologie) et de donner vie au génie de Sir Peter Jackson et à l'incroyable talent d'ingénierie de Weta pour les artistes du monde entier", a ainsi expliqué John Riccitiello, le président d'Unity dans un communiqué. L'acquisition arrive d'ailleurs seulement quelques mois après celle Parsec, pour 320 millions de dollars. Cette autre entreprise est spécialisée dans le cloud et son rachat avait pour but de rendre plus accessible son offre auprès des développeurs du monde entier.

L'acquisition est également une étape de plus dans la volonté du groupe de se lancer aussi dans la metaverse, le terme à la mode depuis la sortie de Mark Zuckerberg mais dont on parle depuis déjà un moment dans le monde du gaming. Avec cette nouvelle impressionnante acquisition, la société espère ainsi se relancer dans sa lutte face à Unreal Engine, son principal concurrent sur le marché. Il est détenu par Epic Games, le célèbre studio américain derrière l'incontournable Fortnite.

La bourse déçue

A noter que les ingénieurs de Weta continueront à travailler de manière indépendante dans une structure spécialement créée et baptisée Weta FX et dont Unity deviendra le plus gros client. L'importante nouvelle n'a toutefois pas suffi à donner le sourire aux investisseurs. En parallèle de cette annonce, le groupe a publié ses résultats trimestriels. Bien que le chiffre d'affaires s'améliore, Unity a annoncé des pertes pour les neuf premiers mois de l'année de 370 millions dollars, soit un montant déjà supérieur à la perte de l'année dernière. Le groupe a ainsi vu son titre reculer de plus de 9% en bourse.

Les liens directs avec le cinéma seront également un atout pour permettre à Unity d'explorer encore un peu plus le marché du 7ème art. Si l'activité ne risque pas de devenir tout de suite son business principal, elle semble intéresser de plus en plus le groupe. Unity fut ainsi à la manœuvre pour le développement du remake du légendaire Roi Lion, sorti en 2019.