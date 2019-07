La guerre commerciale plombe les comptes de Samsung

Samsung Electronics s'attend à voir son bénéfice d'exploitation chuter de 56% sur un an à 6.500 milliards de wons (4,9 milliards d'euros) au deuxième trimestre. Le recul s'explique essentiellement par la guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine et qui a pour conséquence de réduire considérablement la demande mondiale de puces et de smartphones. Le géant sud-coréen, qui doit publier ses résultats détaillés courant juillet, serait ainsi en passe d'afficher un troisième trimestre consécutif de repli de son bénéfice en glissement annuel.