La guerre des moteurs de recherche est lancée

Apple prépare en coulisse une attaque en bonne et due forme envers le roi du moteur de recherche Google.

Le changement est subtil . Et aurait donc pu passer inaperçu, sans le regard attentif d'observateurs avisés du secteur. Après tout, il en va simplement de l' affichage de ses propres résultats de recherche par Apple lorsque un utilisateur saisi une requête depuis son écran d'accueil.

"Code red"

Et pour cause, la situation de statu quo qui prévalait jusqu'alors est menacée depuis l'ouverture, la semaine dernière, d'un procès – qualifié de "code red" chez les Gafa – à l'encontre des deux géants du numérique par le département de la Justice américaine .

On ne parle pas ici de petite monnaie. La somme concernée va de 15 à 20% des bénéfices annuels d'Apple, selon le plaignant, soit quelque 11 milliards de dollars (environ un tiers des bénéfices de Google).

Éléments tangibles

Après tout, la liste des éléments tangibles s'est allongée ces dernières années. À commencer par le recrutement, il y a deux et demi, du responsable "recherche" et intelligence artificielle de Google. L'opération avait certes permis à la firme à la pomme de booster ses ressources autour de son assistant virtuel, Siri, mais avait aussi permis l'entrée dans la maison de huit ans d'expérience aux manettes du plus populaire des moteurs de recherche.