La guerre des techs froisse Apple et Tencent sur les marchés

Les tensions entre Washington et Pékin au sujet de la technologie font vaciller les grands noms du secteur sur les marchés.

Avec les menaces du locataire de la Maison-Blanche, le secteur technologique redoute la percée d'un nouveau front dans les chamailleries entre les deux premières puissances mondiales. Les intervenants du marché s'attendent à des représailles de Pékin . Pour Nana Otsuki analyste de Monex Securities, "la Chine pourrait bloquer Apple et Microsoft en Chine" ce qui pourrait "être le début d'une guerre des technologies de l'information."

L'ultimatum américain a brutalement interrompu l'ascension de grands noms de la Tech sur les marchés. Tencent a ainsi vu en deux séances 66 milliards de dollars de capitalisation partir en fumée. Le titre de la plus grande entreprise asiatique a lâché près de 10% entre vendredi et lundi, soit sa plus forte contraction depuis octobre 2011.