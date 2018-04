La messagerie Telegram bloquée en Russie

Pavel Tchikov, l’avocat de cette application qui compte 200 millions d’utilisateurs à travers le monde et qui offre une confidentialité particulièrement élevée, a dénoncé une décision qui "démontre une nouvelle fois que la justice sert fidèlement les intérêts du pouvoir sans se préoccuper de préserver un semblant d'apparence". Ce jugement "rapproche la Russie de pays où la haine triomphe, où l'on coupe des têtes et on fait la guerre contre le progrès et la liberté", a-t-il ajouté sur son compte Telegram.