La nouvelle AG des obligataires de Hamon fixée au 22 août

Le quorum n'ayant pas été atteint vendredi dernier, une nouvelle assemblée générale extraordinaire des créanciers obligataires de Hamon a été convoquée pour le 22 août prochain. Au menu: l'extension de la date d'échéance des obligations, la réduction du taux d'intérêt et la réduction du montant à rembourser en 2025.

Pour rappel, Hamon a convoqué cette assemblée générale pour demander aux obligataires d'accepter un allongement de 5 ans de la maturité de l'emprunt venant à échéance en janvier 2020 et une diminution de 40% des remboursements et du coupon annuel.

Le groupe brabançon a déjà obtenu l'accord de ses banques pour un projet de refinancement et de renforcement de ses fonds propres, qui intervient après une série d'autres étapes, comme la focalisation sur son coeur d'activité (ingénierie des systèmes de refroidissement d'eau, de contrôle de qualité d'air et de récupération de chaleur destinés aux clients industriels) ou sur des projets de plus petite taille. Le rachat d'obligations par la Sogepa fait partie de ce plan de refinancement.