La plateforme belge bit4you attaque Facebook devant l'Europe

La plateforme belge de cryptomonnaie porte plainte contre Facebook pour atteinte à la concurrence. En cause, les critères pour accéder à la pub sur le réseau.

La plateforme d'échanges de cryptomonnaies belge bit4you attaque Facebook devant la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne. Après avoir adressé une mise en demeure au réseau social, sans réponse de sa part, elle s'est résolue à porter plainte contre lui pour atteinte à la concurrence.

Facebook interdit aux plateformes d'échanges de bitcoins européennes non réglementées ou non cotées en bourse de recourir à ses services de publicité en ligne "non search" en Europe, alors qu'elle autorise aux plateformes non européennes, et notamment américaines, cette forme de publicité, ciblée selon les profils des internautes. Or c'est le vecteur publicitaire par excellence, paraît-il, pour séduire de nouveaux utilisateurs sur ce marché.

"A priori, le critère de l'agrément retenu par Facebook pourrait sembler légitime, mais cela favorise dans les faits les plateformes américaines." David Szafran Avocat de bit4you

Pas de licence européenne

L'origine du problème remonte aux différents régimes d'agrément des plateformes de cryptomonnaie définis par les régulateurs financiers selon leur pays. Dans la plupart des États européens, dont la Belgique, il n'existe pas d'agrément pour les plateformes à l'heure actuelle. Aux États-Unis, à l'inverse, chaque plateforme doit obtenir une licence pour pouvoir exercer son activité.

50% part de marché supposée au Royaume-Uni Au Royaume-Uni, Facebook aurait une part du marché de la publicité en ligne "non search" d'environ 50% en 2020.

Du coup, le critère retenu par Facebook pour accepter ou refuser l'accès à de la publicité "non search" sur son réseau est jugé discriminatoire par une série de plateformes européennes, dont bit4you. Celle-ci revendique le titre de première plateforme de transactions en cryptomonnaies belge et aligne les gages de sécurité et de sérieux qui assoient sa crédibilité: reconnaissance par un des premiers services de paiement en ligne européen, mise en place d'un système d'identification des clients et d'un certificat d'origine des cryptomonnaies, accompagnement juridique, respect de la vie privée, nomination d'administrateurs réputés tels José Zurstrassen (ex-Skynet, Keytrade, MyMicroInvest), etc.

Une apparence de légitimité

"A priori, le critère de l'agrément retenu par Facebook pourrait sembler légitime", explique l'avocat David Szafran, qui conseille bit4you dans ce dossier. "Mais cela favorise dans les faits les plateformes américaines, qui ont toutes une licence. Cela fausse la concurrence au détriment d'opérateurs européens sérieux et expérimentés, qui respectent toutes les lois."

"Nous pourrions certes nous délocaliser et créer une filiale aux États-Unis, mais tel n'est pas notre but..." Marc Toledo CFO de bit4you

Facebook serait dominant sur le marché de la publicité en ligne "non search" en Europe, selon le rapport récent d'un groupe d'experts européen qui estime que le réseau y a même dépassé Google. Dans le même sens, au Royaume-Uni, le bilan statistique du secteur en 2020 montrerait que Facebook tient 40 à 50% de la part de ce marché recourant à la vidéo et 50 à 60% de la part sans vidéo, selon bit4you.

"Nous pourrions certes nous délocaliser et créer une filiale aux États-Unis", souligne Marc Toledo, CFO de bit4you. "Mais tel n'est pas notre but. Nous sommes et voulons rester une plateforme européenne agissant au départ de la Belgique."

Assiste-t-on à un énième remake de David contre Goliath? "Je trouve ce cas un peu limite", commente Alexandre de Streel, professeur de droit à l'Université de Namur spécialisé dans la concurrence. "Un, il faut démontrer que Facebook est bien dominant sur le marché de la pub en ligne. Deux, il n'y a abus de position dominante que si l'on défavorise une compagnie par rapport à une autre. On peut dire ici que c'est bien le cas, mais qu'il y a une raison: la licence. Peut-on reprocher à Facebook un problème dont l'origine n'est pas de son chef, mais des régulateurs financiers ou des législateurs?" Reste à voir quelle suite la Commission réservera au dossier.