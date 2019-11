La reconnaissance faciale fait son entrée dans les aéroports

La reconnaissance faciale s’immisce petit à petit dans notre quotidien avec des applications de plus en plus concrètes. La plus flagrante et basique étant celle qui permet de déverrouiller son téléphone en un instant. Cette semaine, c’est Iberia qui franchit une nouvelle étape. La compagnie aérienne a dévoilé la possibilité d’embarquer à bord de l’un de ses vols à destination de Bruxelles ou des Asturies au moyen d’une reconnaissance faciale réalisée via son application mobile.