La référence de la fintech Klarna lève un milliard de dollars

Valorisation triplée en six mois

En six mois, cette dernière a plus que triplé pour atteindre aujourd'hui plus de 31 milliards de dollars. Klarna est aujourd'hui l'une des plus grandes références de la fintech mondiale, aux côtés de la banque en ligne britannique Revolut. La fintech travaille avec plus de 250.000 revendeurs. L'argent frais servira à accélérer sa croissance mondiale. Depuis l'année dernière, l'entreprise mise sur l'expansion en étendant largement sa présence. En 2020, Klarna faisait ainsi partie des dix applications les plus téléchargées aux États-Unis.