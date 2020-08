La revanche des geeks

Les entreprises technologiques sortent de la crise actuelle plus fortes que jamais et emmènent avec elles le Nasdaq vers des sommets records. On a plusieurs fois prédit leur chute ou leur déclin, mais en 30 ans, que ce soit depuis le fond d’un garage californien ou d’une chambre d’étudiant de Stanford, elles ont tout renversé sur leur passage .

Nous avons fait de ces entreprises les succès qu’elles sont aujourd’hui en achetant leurs produits, en louant leurs innovations et les intégrant dans nos vies. À nous de faire en sorte qu’elles ne nous dévorent pas in fine, si ce n’est pas déjà fait. Plus que jamais, une régulation continentale et internationale plus contraignante des ‘Big Tech’ est nécessaire. Tout ne peut pas être accepté sous couvert d’innovation et de réussite entrepreneuriale. Un nouveau genre de geek, comme l’activiste autrichien Max Scherms, cherche d'ailleurs à contrecarrer la toute-puissance de ces entreprises alors que le monde politique semble bien impuissant. Le monde de demain se résumera peut-être à une bataille de tranchées entre geeks activistes et geeks capitalistes. Et il faudra choisir son camp.