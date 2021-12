La saga L&H se termine sur une indemnisation de 655 millions d'euros aux victimes

La cour d'appel de Gand a condamné six anciens administrateurs de Lernout et Hauspie à verser 655 millions d'euros aux victimes la débâcle de cet ancien fleuron flamand.

Fin d'une saga qui a tenu l'économie flamande en haleine pendant trois décennies. La cour d'appel de Gand vient de condamner six anciens administrateurs de Lernout & Hauspie (L&H) à verser 655 millions d'euros de dommages et intérêts aux quelque 15.000 victimes portées parties civiles.

Nous sommes en 1987, Jo Lernout et Pol Hauspie créent une société révolutionnaire de technologie vocale à l'heure où l'ordinateur domestique n'offrait pas encore de grandes capacités de mémoires et de traitement. Ce marché de niche séduit des fabricants de jouets souhaitant faire parler poupées et peluches et quelques sociétés de logiciels de dictée.

À la recherche d'argent

Les deux hommes récoltent leurs premiers fonds auprès des fermiers, boulangers et bouchers de la région, espérant se faire une place dans un écosystème naissant. Néanmoins, très vite le fossé se creuse entre le rêve et la réalité. Les revenus se font rares alors que les besoins en investissements augmentent. L'entreprise est constamment à la recherche d'argent et se tourne souvent vers des solutions très "créatives" pour le trouver.

162 millions d'euros À l'issue de son premier jour de cotation sur le Nasdaq en décembre 1995, la société valait 162 millions d'euros.

Petit à petit les investisseurs doutent. En 1991, Gimv, BeneVent et le Vlaamse Investeringsvennootschap - qui avaient investi 1,5 million d'euros - se retirent. Avec le retrait de la Gimv, L&H voit aussi ses appuis politiques s'envoler.

Grandeur et décadence

Mais Jo Lernout, Pol Hauspie et Nico Willaert (qui codirigeait l'entreprise) ne baissent pas les bras et font de L&H la première société belge cotée sur le Nasdaq. À l'issue de son premier jour de cotation, en décembre 1995, la société valait 162 millions d'euros.

Les soucis semblaient relégués au passé. Mais le mythe s'effondre à l'été 2000 lorsque des irrégularités comptables sont révélées. Le Wall Street Journal évoque des clients fictifs qui permettaient de gonfler le chiffre d'affaires. Dans la foulée, le gendarme boursier américain, la Securities and exchange commission, lance une enquête. En novembre 2000, l'action L&H est suspendue après s'être effondrée sur le Nasdaq et l'Easdaq.

Peines de prison

Les fondateurs sont écartés. Philippe Bodson, l'ancien patron de Glaverbel et de Tractebel qui était à l'époque sénateur libéral, est appelé pour sauver les meubles, mais sans succès. En avril 2001, Jo Lernout, Pol Hauspie et Nico Willaert sont arrêtés. Accusés de faux et de manipulation du marché boursier, ils passeront neuf semaines en détention provisoire.

Un quatrième dirigeant et responsable des activités américaines, Gaston Bastiaens, est arrêté pour fraude, délit d'initié et falsification de comptes afin de gonfler la valeur de l'action.

Le 24 octobre 2001, L&H est déclarée en faillite. Des milliers de salariés et d'investisseurs se retrouvent sur le carreau. Le dossier traîne devant les tribunaux. Les dirigeants incriminés écopent de peine de prison (5 ans, dont 2 avec sursis, pour Lernout et Hauspie; 5 ans, dont 3 avec sursis, pour Willaert et Bastiaens).

Dommages et intérêts

En 2017, la cour d'appel de Gand déclare que le versement des dommages et intérêts par six anciens administrateurs restait possible. Mais les recours ont traîné au point qu'en 2019, Deminor, qui représentait une partie des actionnaires, décide d'abandonner sa requête considérant que les parties restantes n'auraient pas les moyens de payer des indemnités.

Ensuite, la crise sanitaire n'a pas aidé. Mais, aujourd'hui, Jo Lernout, Pol Hauspie, Nicco Willaert, Gaston Bastiaens, ainsi que Carel Dammelens et Tony Snauwaert (deux autres administrateurs) sont donc condamnés à verser des dommages et intérêts aux victimes. Aucun recours n'est possible en cassation.