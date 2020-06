La scale-up immobilière WeInvest lève un million d'euros

La scale-up immobilière WeInvest, qui a fait parler d’elle en début d’année en signant un accord de partenariat avec BNP Paribas Real Estate, est à nouveau au centre des attentions dans le petit monde des start-ups. La collaboration, annoncée en février dernier, a pour but de développer l’offre résidentielle de la banque. Elle vient d’annoncer, ce jeudi, une levée de fonds d’un million d’euros. Cette dernière s’est faite auprès de différents acteurs bien connus. Finance&Invest.brussels et Seeder fund participent au tour de table. "We Invest a une vision et une stratégie en tant que franchiseur immobilier qui nous ont impressionnés", justifie notamment Pierre Hermant, CEO de finance & invest.brussels.