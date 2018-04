"La sécurité ne pourra jamais être garantie à 100%"

Un Pas de côté? "pas pour le moment"

Mark Zuckerberg va continuer à diriger le réseau social. Du moins, c’est ce qu’il a affirmé mercredi soir à la presse mondiale. "Oui. Je pense que la vie, c’est apprendre de ses erreurs et déterminer ce qu’il convient de faire pour continuer à avancer. Lorsque vous créez quelque chose sans précédent dans le monde comme Facebook, il est certain qu’il y aura des accrocs sur la route. Et si cela n’avait été ce dossier-ci, cela aurait très bien pu en être un autre. Si les gens doivent nous tenir responsables de quelque chose, c’est sur la manière dont nous réagissons après nos erreurs".

À la question d’un potentiel problème de gouvernance et de savoir si des discussions ont eu lieu au sein du conseil d’administration de Facebook quant à un éventuel pas de côté, le patron a esquivé d’un simple "pas que je sois au courant". Pas très convaincant pour le coup.

D’autant que Mark Zuckerberg n’est pas le premier patron à se retrouver dans une position fragile. Le cas le plus récent, et peut-être le plus pertinent, est celui de Travis Kalanick. Accusé d’avoir laissé prospérer une culture d’entreprise favorisant l’agressivité, le sexisme et globalement diverses formes de discrimination, le patron d’Uber s’était mis en congé le 13 juin 2017 avant d’annoncer sa démission une semaine plus tard sous la pression de ses investisseurs.

En 2008, Twitter s’était séparé de son cofondateur et CEO Jack Dorsey. À l’époque, le réseau social visait une croissance mondiale mais déplorait l’attitude passive et le mauvais management de son patron. Le mythique patron d’Apple, Steve Jobs, avait lui aussi été écarté par John Sculley en 1985.