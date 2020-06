La société liégeoise Sensorade va distribuer ses micro-capteurs aux quatre coins du monde

La jeune société liégeoise Sensorade, spécialisée dans la fabrication de micro-capteurs, vient de signer deux contrats qui lui ouvrent les portes de nombreux pays industrialisés dans le monde . Sensorade est une filiale de Taipro Engineering, une petite entreprise basée à Liège et active dans la microélectronique sur mesure. La spin-off a été créée il y a un an pour assurer la commercialisation d’une gamme de micro-capteurs de pression de fluide, présentés comme les plus petits au monde.

Une dimension internationale

Le premier des deux accords de distribution conclus ouvre les portes de la Suède et de la Finlande. Le second, avec un distributeur différent, porte sur une dizaine de pays, dont l'Amérique du Nord, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud et les grands pays européens. "On considère, sur base de ces accords, que l’on devrait vendre une centaine de capteurs par an sur chacun de ces territoires", se réjouit Michel Saint-Mard, qui cumule actuellement les fonctions de CEO à la tête de Taipro et de Sensorade. "Ce qui représentera un chiffre d’affaires de 1,5 million environ pour Sensorade. Toute la gamme des micro-capteurs de pression de la société fait partie de l’accord, soit environ une petite trentaine de modèles différents, suivant la taille et la pression."