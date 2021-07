La souscription en Biotalys est déjà un succès

La souscription publique de Biotalys rencontre un certain succès auprès des investisseurs. Le spécialiste des pesticides biologiques signale, en effet, ce matin qu’à ce stade, les 6.333.333 actions nouvelles ont toutes trouvé preneurs dans la fourchette de prix fixée entre 7,50 et 8,50 euros la pièce .

Lancée le 23 juin, l’offre est ouverte aux investisseurs particuliers jusqu’au 30 juin 16h et aux institutionnels jusqu’au 1er juillet à 14h. Elle s’étendra sur six jours ouvrables au minimum. Au moins 10% des actions proposées sont réservées aux particuliers. La première cotation de Biotalys sur Euronext Bruxelles est prévue pour ce vendredi 2 juillet.

Prix final le 1er juillet

En tenant compte du prix moyen de la fourchette et selon que les deux options permettant d’accroître le nombre de titres offerts sont exercées ou non, le montant total de l’opération oscille entre 50,7 millions d’euros et 67 millions.