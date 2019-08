La spin-off liégeoise SmartNodes rachetée par le groupe français Lacroix

Créée en 2014 et basée à Liège, SmartNodes a mis au point une technologie reposant sur le déploiement de capteurs intercommunicants le long des rues afin d'adapter les niveaux d'éclairage en temps réel à la densité de la circulation et au type d'utilisateurs (voitures, cyclistes et piétons). Il s'agit en quelque sorte, selon l'entreprise, d'une "bulle de lumière qui s'adapte parfaitement en taille et en intensité lumineuse autour de l'usager". La gestion de cette bulle de lumière est "dynamique, décentralisée et interconnectable." Elle ne passe pas par un ordinateur central, contrairement à la plupart de leurs concurrents, ce qui augmente la vitesse et la précision de réaction.