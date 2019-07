La star de la Bourse de Bruxelles tiendra-t-elle ses promesses?

Hausse potentielle de 24%

Prévisions de Barco...

Pour l’exercice en cours, la direction de Barco table sur une croissance de son chiffre d’affaires autour de 5% ("mid-single digit") et sur la poursuite de la croissance de l’Ebitda et de la marge. De son côté, Berenberg s’attend à une croissance organique de respectivement 5,6%, 6,8% et 6,8% pour 2019, 2020 et 2021.