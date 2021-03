La start-up Faqbot rachetée par Destiny

Les bonnes vieilles sections FAQ se transforment en intelligence artificielle qui répond aux questions des clients. Les chatbots créés sont basés sur une base de données existante de questions fréquemment posées à une grande variété d'entreprises. Faqbot est rentable depuis la fin de sa première année d’activité en 2018 et compte plus de 30 clients, dont Hubo, Recupel, Barco et Buy Way.