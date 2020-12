La start-up Shayp lève près de deux millions d'euros après avoir changé de stratégie

On avait quitté les fondateurs de la start-up Shayp il y a tout juste un an avec une petite levée de fonds et l’ambition de signer avec un grand assureur du pays. Avec sa technologie qui permet aux propriétaires de repérer les fuites d’eau et de monitorer leur consommation , son destin semblait tout tracé vers le monde de l'assurance. "Nous avons changé d’optique", nous explique Gregoire de Hemptinne, COO de la start-up. Les discussions avec les assureurs se sont éternisées et le temps c’est un luxe que n’a pas une start-up, encore moins en cette année marquée par une pandémie mondiale.

Shayp a donc décidé en mars de se recentrer sur ce qu’elle savait faire au départ, vendre en direct sa solution qui combine un capteur avec un logiciel d’analyse permettant aux propriétaires de réduire leur consommation d’eau. La cible, ce ne sont pas les particuliers, mais bien les grands propriétaires immobiliers qui possèdent «enter 30 et 300 biens». Ce pivot stratégique a permis à Shayp de se remettre sur les rails, d’accumuler les ventes et d’attirer des investisseurs. La start-up bruxelloise boucle aujourd’hui une levée de fonds de 1,9 million d’euros. Elle accueille deux nouveaux investisseurs qui ont mis à eux deux 1,5 million d’euros. Le premier c’est Amavi Capital, très ancré au nord du pays et le second est un fonds allemand, Signa Innovations. D’anciens investisseurs (Be Angels et Imec.istart) et Finance&Invest.brussels ont clôturé la levée de fonds.