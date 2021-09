La start-up américano-belge Oqton rachetée par des Américains

L'entreprise informatique américano-belge Oqton , dont le siège social se situe à Gand, est rachetée par l'Américaine 3D Systems , ont annoncé les deux sociétés ce jeudi. Le montant du rachat s'élève à 180 millions de dollars (152 millions d'euros) en cash et en actions.

Créée en 2017, Oqton commercialise des logiciels de pilotage de la production (MOS – Manufacturing Operating System) basés sur le cloud et dirigés par l'intelligence artificielle . L'entreprise, qui emploie quelque 90 personnes, permet ainsi aux fabricants de contrôler, d'optimaliser et d'automatiser leurs flux de production.

La société 3D Systems , cotée en bourse, est, quant à elle, spécialisée dans l'impression 3D et dans l'automatisation de la production industrielle. Avec ce rachat, elle espère atteindre son objectif de numériser en profondeur le monde de la production .

Une véritable fusion

Ben Schrauwen, directeur général et cofondateur d'Oqton, s'est dit ravi de collaborer avec 3D Systems et de "pouvoir bénéficier de ses connaissances, ses ressources et sa puissance financière pour continuer à innover (...)".