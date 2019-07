La start-up belge Bsit lève 3 millions d'euros et rêve de l'international

L’application belge qui permet aux parents de trouver des baby-sitters près de chez eux vient de lever 3 millions d’euros, en partie auprès d’un fonds londonien très réputé. La start-up bruxelloise ambitionne de devenir le leader européen de son secteur.

Après 4 ans d’existence et une troisième levée de fonds, Bsit voit grand. Pour répondre à ses ambitions d’expansion, la startup bruxelloise a dû aller trouver des fonds et de l’accompagnement en traversant la Manche. En effet, on retrouve Connect Ventures qui soutient des projets tels que Citymapper, Typeform, Curve et Side en tête de cette levée de 3 millions d’euros.

Le fonds d'investissement a mis la moitié du montant total de la levée. "Bsit a accompli ce qui me semblait impossible: une plateforme de garde d’enfants à deux faces, dont l’approche unique permet d’offrir un niveau de confiance inégalé aux utilisateurs", explique Sitar Teli, Partner chez Connect Ventures.

Accompagnement technologique

Bsit cherchait une structure capable de soutenir son évolution financière, mais elle cherchait surtout un accompagnement technologique, comme nous l’explique Dimitri De Boose, co-fondateur et CEO de la start-up: "La confiance et la personnalisation sont évidemment au cœur de la garde d’enfants, et avec Bsit, nous avons réussi à associer machine learning, recommandations sociales et algorithmes de recherche orientés sur la personne pour suggérer les sitters les plus adaptés aux besoins de chaque parent. Une plateforme de service à la personne fiable doit savoir combiner l’aspect tech avec des facteurs humains."

Aux côtés de Connect Ventures, on retrouve Kima Ventures et Tiny.vc. A noter que plusieurs business angels de renom comme Jeremy LeVan, Errol Damelin et Divinia Knowles ont également mis la main au portefeuille. Des profils qui devraient aider Bsit à s’implanter sur des marchés étrangers.