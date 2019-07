La start-up belge Retviews passe sous pavillon français pour 8 millions d'euros

Après seulement deux ans d'activité, la start-up belge Retviews, spécialisée dans la fashion-tech, passe sous pavillon français. Le groupe Lectra s'en empare pour 8 millions d'euros.

Fondée en 2017 par Loïc Winckelmans et Lorenzo Pellizzari, Retviews a basé son business model sur l'analyse de données pour le secteur de la mode. Concrètement, la start-up propose aux marques d'analyser en temps réel des données de marché pour augmenter leurs ventes et potentiellement améliorer leurs marges. Retviews compte dans son portefeuille une trentaine d'enseignes basées en France et en Belgique.

"Les entreprises de mode sont assises sur une masse de données dont la valeur est immense." Lorenzo Pellizzari Co-fondateur de Retviews

Conscient de ce potentiel, le groupe français Lectra, spécialisé dans la transformation digitale des industries liées à la mode et au design, a décidé d'acquérir la jeune entreprise belge. Le montant de la transaction est de 8 millions d'euros et porte sur 70% de l'entreprise. L’acquisition du reste du capital et des droits de vote se fera en trois fois au cours des trois prochaines années.

Le groupe Lectra devrait accompagner les deux entrepreneurs et leur donner les moyens de réaliser leur expansion internationale. L'objectif avoué par les deux entités est de faire de la start-up un leader européen de la fashion-tech dans les prochaines années.

"Ensemble, nous allons créer des synergies avec l’offre actuelle de Lectra, développer leur technologie et commercialiser leur solution auprès de nos clients de la mode dans le monde entier, grâce notamment à nos 32 filiales commerciales et de services couvrant plus de 100 pays", a commenté Daniel Harari, PDG de Lectra.

La technologie au service de la mode

Selon les chiffres de la start-up, les marques du secteur de la mode doivent suivre environ 30.000 produits de dizaines de concurrents dans chaque pays où ils opèrent. Aujourd’hui, ce travail est principalement effectué manuellement en magasin et prend énormément de temps. Grâce aux sites e-commerces, les marques ont accès à toute l’information nécessaire, mais ne savent pas la traiter efficacement tant le volume de données est conséquent.

Retviews utilise l’intelligence artificielle pour reconnaître automatiquement une grande quantité de produits sur les plateformes de vente en ligne. Cela permet d’analyser les concurrents sur leurs prix, réductions, couleurs, matériaux et tailles disponibles. Dans le secteur de la mode, être capable de détecter rapidement un mauvais positionnement sur le marché peut faire économiser des mois de chiffre d’affaires. La technologie de Retviews veut donner l'opportunité aux marques de mode d’être plus agiles et de baser leurs décisions sur des données de marché afin de rester compétitives.

"Les entreprises de mode sont assises sur une masse de données dont la valeur est immense. Elles ne pourront l’exploiter que grâce au déploiement de l’intelligence artificielle et du big data", conclut Lorenzo Pellizzari, directeur R&D et co-fondateur de Retviews.