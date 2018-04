La technologie belge vaut bien une "Messe"

La "Hannover Messe" est la plus importante foire industrielle et technologique au monde. Une vitrine exceptionnelle pour la plateforme technologique Walibeam, qui était présentée à l’extérieur pour la première fois.

Deux fois et demie le salon de l’auto de Bruxelles au niveau de la surface, plus de 5.000 exposants et 200.000 visiteurs, aux trois quarts professionnels: la "Hannover Messe", qui s’est tenue cette semaine dans la capitale de la Basse-Saxe, est la plus importante foire industrielle et technologique au monde. Elle est aussi le plus emblématique des 140 à 160 salons professionnels d’envergure internationale qui se tiennent chaque année en Allemagne.

Vue en plein écran La foire de Hanovre est toujours l’occasion de mettre en avant des nouveautés, parfois spectaculaires: robots autonomes, éoliennes futuristes, innovations en matière de domotique… Ici le robot Forpheus joue au ping-pong contre l'allemand Dimitrij Ovtcharov. ©Photo News

Les "Messe" constituent une vitrine exceptionnelle pour le made in Germany, en même temps qu’un formidable outil de valorisation des métiers de l’industrie. Le pays en a même fait un produit d’exportation, qui fonctionne particulièrement bien. Deutsche Messe AG, qui organise notamment la foire de Hanovre et le Cebit (salon des technologies de l’information), est devenu l’un des plus importants organisateurs de foires et salons à l’échelle mondiale, avec un chiffre d’affaires de 357 millions d’euros et 1.200 employés.

Possibilités inexploitées

Moins prisée par les entreprises belges que le salon aéronautique du Bourget (Paris), la BIO Convention (biotechnologies, USA) et le SIAL (agroalimentaire, Paris), la Hannover Messe attire néanmoins de plus en plus de sociétés wallonnes. Cette année, une petite quinzaine d’entreprises, d’universités et de centres de recherche s’exposaient sur un espace collectif sous la houlette de Wallonie-Bruxelles International (WBI) et l’Agence wallonne à l’exportation (AWEX). Tout ce beau monde s’était regroupé dans le hall "Recherche et Technologie", un des six salons thématiques disséminés dans les 27 halls de l’immense parc des expositions de Hanovre.

"Il faut bouger et aller à la rencontre de contacts." Un exposant belge

Un regroupement qui ne va pas de soi, car les exposants belges ont des spécialités différentes et certains pourraient se sentir plus dans leur élément dans les halls de l’automatisation, de la logistique ou de l’énergie. "Mais ce n’est pas très grave, car il faut de toute façon bouger et aller à la rencontre de contacts, commente le jeune employé d’une petite société présente à Hanovre pour la première fois. Rester derrière son stand pendant trois ou quatre jours ne sert en effet pas à grand-chose."

"On vient à Hanovre autant pour l’international que pour le marché allemand", ajoute de son côté Chantal De Bleu, General Manager de l’Awex, qui précise qu’il y a une septantaine de pays présents. Bien qu’étant déjà le deuxième marché à l’exportation de la Wallonie derrière la France, l’Allemagne offre encore de nombreuses possibilités inexploitées pour les entreprises du sud du pays, selon l’Awex.

Vue en plein écran Ce robot de l'entreprise Autodesk sait grimper en vélo. ©AFP

La foire de Hanovre est toujours l’occasion de mettre en avant des nouveautés, parfois spectaculaires: robots autonomes, éoliennes futuristes, innovations en matière de domotique… Côté wallon, c’est la plateforme technologique Walibeam qui était au centre des regards. Inauguré tout récemment à Gosselies, cet outil entend démontrer la faisabilité des technologies d’implantation ionique, un procédé d’ingénierie qui transforme la surface des matériaux physiquement ou chimiquement.