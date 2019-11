La tornade Alibaba débarque à la Bourse de Hong Kong

Signe de la tension qui règne dans l'ex-colonie britannique après près de six mois d'agitations contre l'exécutif pro-Pékin, des forces anti-émeutes stationnaient devant le siège de la bourse alors que se déroulait une cérémonie en l'honneur d'Alibaba.

Cap sur les 10 milliards d'euros

En 2014, le mastodonte chinois avait déjà réalisé la plus grosse IPO de tous les temps, en récoltant 25 milliards de dollars sur la Bourse de New York.

Un record depuis 2010

À Hong Kong, son opération est la plus grosse depuis 2010, même si le montant final sera inférieur aux 20 milliards de dollars US évoqués par les médias spécialisés en milieu d'année.

Alibaba avait prévu d'entrer sur la place asiatique l'été dernier, mais avait remis son projet à plus tard en raison de la guerre commerciale sino-américaine et de la crise politique à Hong Kong.

Hong Kong en mutation

Sa cotation à New York avait été perçue comme un revers pour la Chine et plus particulièrement pour Hong Kong. La place boursière a finalement modifié ses règles ces dernières années afin d'autoriser une entreprise à être cotée sur deux places différentes.