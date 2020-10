La version 2.0 de Coronalert est disponible

Jusqu'ici, un code de 17 chiffres devait être encodé. La démarche permettait alors d'obtenir son résultat directement sur l'app (et donc parfois avant le coup de fil du médecin), et de contacter toutes les personnes à risque. La démarche devait se faire manuellement et à un moment précis. "Et si cette étape était manquée, il était impossible de la faire par la suite", nous expliquait la semaine dernière Axel Legay, l'un des responsables de l'application. Le procédé passera désormais par un code envoyé par SMS "lors de votre test pour relier votre application à ce test", précise encore la mise à jour.