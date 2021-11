La voiture électrique d'Apple pourrait faire ses débuts dès 2025

Kevin Lynch, le nouveau responsable de l'automobile chez Apple souhaite lancer sa voiture électrique dès 2025 et recentrer le projet sur la conduite autonome , a rapporté Bloomberg News, citant des personnes au fait de la question.

La voiture idéale d'Apple serait dépourvue de volant et de pédales, avec des intérieurs conçus pour une conduite sans intervention, selon le rapport. La nouvelle intervient alors que la forte demande pour les véhicules électriques propulse la capitalisation boursière d'entreprises telles que Tesla et Rivian bien au-dessus des constructeurs automobiles traditionnels, qui existent pourtant depuis des décennies de plus.