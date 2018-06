La voiture volante de Larry Page prête à être commercialisée

Engin hybride à mi-chemin entre la voiture volante et l'hélicoptère, le "Flyer" créé par la start-up Kitty Hawk pose les jalons de la mobilité du futur. Financé par le cofondateur de Google, le modèle ouvre son carnet de pré-commandes.

"Seulement vous et le ciel". C'est ce que propose la start-up américaine Kitty Hawk avec "Flyer" . Cet engin volant électrique est désormais disponible pour des tests grandeur nature et des pré-commandes aux États-Unis, a fait savoir le concepteur du produit.

Mi-drone, mi-voiture

Croisement entre une voiture, un drone et un hélicoptère, l'innovation de Kitty Hawk laisse entrevoir ce que pourrait être le mode de transport de demain . La structure précise qu'il s'agit d'un engin "de loisirs" aussi facile à piloter que de jouer à un jeu vidéo. Aucun brevet de pilote n'est donc nécessaire pour utiliser le véhicule.

"Flyer est le premier véhicule personnel de Kitty Hawk et une première étape pour faire du vol un élément du quotidien", a fait valoir l'entreprise.

Doté d'un cockpit pour une personne, d'une dizaine de retors et de flotteurs semblables à ceux des hydravions, l'engin peut atteindre une vitesse maximale de 32 km/h. Conçu pour se déplacer au-dessus de l'eau à trois mètres de hauteur maximum, le "Flyer" dispose d'une autonomie comprise entre 12 et 20 minutes .

Le design est conçu pour être résistant à l'eau, aérodynamique et léger grâce à l'utilisation d'un matériel composite durable. De plus, la voiture volante est alimentée par des batteries fonctionnant au tout électrique.

Jusqu'alors considéré comme un prototype, le "Flyer" entame désormais sa phase commerciale en permettant aux clients de s'inscrire pour réaliser "un rêve d'enfance" et éventuellement faire une pré-commande. La start-up n'a en revanche pas communiqué le coût d'une telle technologie.

Le transport aérien, mobilité de demain?

Peut-on imaginer demain que les airs deviennent le lieu prisé pour développer la mobilité du futur ? Kitty Hawk en est certaine et propose d'"imaginer les possibilités infinies d'un monde avec Flyer". D'ailleurs, en parallèle de ce projet, la structure explore de nouvelles pistes. Elle teste actuellement en Nouvelle-Zélande les taxis volants , créneau également investi depuis peu par Uber.

Le but affiché étant de désengorger les villes et de fluidifier le trafic. "Cora, ce n'est pas seulement voler. Cora, c'est aussi le temps que vous pouvez gagner en survolant le trafic". Mais il faudra encore faire preuve de patience, la phase de test étant prévue pour durer six ans.