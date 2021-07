Laura Warnier, madame croissance du roi européen de l'EdTech...

La scale-up autrichienne GoStudent, spécialiste des cours particuliers à distance, est aujourd'hui la plus importante EdTech d'Europe. Elle doit son expansion à une Liégeoise de 31 ans.

Si les bancs de l'école sont désertés depuis quelques jours, on travaille encore pas mal du côté de GoStudent. Lancée en 2016, cette plateforme autrichienne qui propose des cours particuliers est en pleine explosion. La dernière étape franchie date seulement de juin avec une levée de fonds de 205 millions d'euros, à peine deux mois après un précédent tour de table de 70 millions d'euros. Des millions à la pelle qui font de la scale-up l'entreprise la plus importante dans le domaine très porteur de l'EdTech.

Lire aussi Opération de sauvetage pour écoles en décrochage

La licorne est aujourd'hui valorisée à 1,4 milliard et compte 600 employés. Chaque mois, 400.000 leçons sont données à distance, grâce à la plateforme autrichienne. Un joli succès qui a une petite odeur de sauce lapin. Si la scale-up brille aujourd'hui partout en Europe, c'est en bonne partie grâce à Laura Warnier, une Liégeoise expatriée au pays de Mozart. Arrivée comme la deuxième employée, elle est en charge de la croissance et du déploiement de la plateforme partout dans le monde.

De Liège à Vienne via Dublin

Jusqu'ici, cela se passe plutôt pas mal puisque la scale-up est désormais active dans quinze pays et a encore des envies d'ailleurs. Pour se faire une place entre le professeur et les conseils du grand frère, GoStudent met les moyens. Le département de Laura Warnier est ainsi passé de 0 à 250 travailleurs. Le tout à 31 ans. Diplômée de HEC Liège puis de l'école de gestion de Louvain-la-Neuve, Laura Warnier n'a pas traîné en chemin.

"J'ai rejoint l'équipe au tout début. À l'époque il n'y avait que les deux fondateurs et un employé." Laura Warnier Responsable croissance chez GoStudent

Son expérience internationale commence dès ses études avec des Erasmus au Royaume-Uni, en Espagne et au Danemark. Après un passage en Allemagne chez HelloFresh sous forme de stage, elle débute sa carrière en Irlande dans une petite boîte du nom de Google. "Comme je parlais français, j'y étais notamment en charge de la France", glisse la numéro 3 de GoStudent. L'expérience durera deux ans et demi avant que la Liégeoise n'ait de nouvelles envies d'ailleurs. Ce sera l'Autriche. Elle y travaillera d'abord pour un opérateur télécom. L'expérience en terres autrichiennes l'amènera ensuite chez Improove Inc., une agence spécialisée dans le marketing digital, avant le départ pour GoStudent.

French touch

L'entreprise est un peu à l'opposé des boîtes par lesquelles est passée la Liégeoise, mais le projet est visiblement alléchant. "J'ai rejoint l'équipe au tout début. À l'époque il n'y avait que les deux fondateurs et un employé", explique Laura Warnier. Elle y sera engagée pour faire briller GoStudent, notamment à l'étranger. "Et une nouvelle fois, comme j'étais francophone, on a rapidement débuté l'expansion par le Benelux et la France."

Désormais bien installé en Europe et épaulé par les investisseurs, GoStudent veut encore voir plus loin avec un intérêt pour les autres continents. Le tout se fera sous l'œil attentif de la Belge. "Cela fait cinq ans que je vis ici et deux ans et demi que je travaille pour GoStudent. J'apprécie beaucoup Vienne et je ne me vois pas occuper ma fonction ailleurs qu'ici. Pour le moment, je n'ai donc pas la volonté de changer", rassure Laura Warnier.