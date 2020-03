Le Dr. House des machines industrielles poursuit sa conquête

Objectif? Accélérer la marche – l’entreprise est déjà en croissance de plus de 25% par an –, mais sur des marchés ne comportant pas trop de risques. En effet, le patron dit ne rien regretter de son absence de Chine, par exemple, à entendre les récentes informations sur la crise du coronavirus. Lui, du moins jusqu’à 2025, a fait le choix des USA, "où on se développe très fort", de la Corée, du Japon et de l’Australie. Pour le reste, "oui, d’autres marchés sont à haut potentiel, mais sont aussi encore très versatiles."