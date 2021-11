Le Kikk fait son grand retour jusqu'à dimanche

Après une annulation en dernière minute en 2020, le Kikk rouvre ses portes à Namur. Jusqu'à dimanche, quelque 20.000 visiteurs sont attendus pour découvrir le monde des industries créatives et culturelles.

Après une année d'hibernation forcée, le Kikk se réveille enfin. Ce jeudi, le festival dédié aux industries culturelles et créatives a rouvert ses portes pour quatre jours. Présent dans toute la ville wallonne, le festival fête avec une année de retard ses dix ans. "L'année dernière, nous avons annulé seulement une quinzaine de jours avant la date prévue", explique Gilles Bazelaire, le directeur du festival. "Nous ne souhaitions pas reporter encore une fois. Nous avions donc, quoi qu'il arrive, prévu une édition digitale au cas où la version présentielle serait trop complexe à organiser."

Même si la situation a rendu la tâche un peu plus compliquée, c'est donc bien en présentiel que se déroule l'évènement. "En 2019, nous avons atteint les 30.000 visiteurs. Pour cette année, on devrait plutôt tourner autour de 20.000", estime toutefois le responsable.

Il n'y a là certainement pas de quoi démotiver les organisateurs. Pour l'occasion, ils ont une fois de plus renouvelé leur concept rassemblant aussi bien le monde professionnel que le grand public. "Jeudi et vendredi sont destinés en priorité au monde professionnel. Le week-end est davantage pour les visiteurs même s'il y a déjà des animations dès le premier jour", explique Gilles Bazelaire. Une série d'œuvres et d'animations sont ainsi organisées gratuitement un peu partout dans la ville.

Du côté professionnel, des évènements et rencontres sont prévus pour permettre au secteur d'échanger en interne, mais aussi de s'ouvrir au reste du marché. Jeudi, lors de la première conférence, outre les classiques Dirty Monitor, Dog Studio et Levita, on retrouvait dans la salle de conférences des représentants de Pairi Daiza, un grand hôpital wallon et le circuit de Spa Francorchamps, tous visiblement intéressés par les dernières avancées du secteur.

Délégation étrangère

Cette année encore, le "market" installé sur la place d'Armes permet à une trentaine de projets innovants d'obtenir une belle visibilité (retrouvez notre sélection des plus belles pépites dans notre édition de samedi). Du côté des conférenciers, on retrouve comme chaque année du beau monde, dont par exemple Yvan Poupyrev, un inventeur et désigner primé qui est l'un des directeurs de l'ingénierie chez Google. Face à l'engouement international, les organisateurs ont aussi invité pour la première fois de manière formelle une délégation étrangère. "Nous avons commencé avec deux venant de France. L'une de Nantes et l'autre de Rhône-Alpes, qui sont deux régions assez reconnues de la French Tech. L'ambition par la suite est d'en organiser un peu partout dans le monde."

Malgré le rayonnement international du Kikk, il n'est pas question de le déménager vers une ville plus connue hors de nos frontières. "Pendant longtemps on s'est demandé si on ne devait pas le faire", admet le directeur. "Mais on s'est rendu compte qu'être à Namur était justement un atout et que les visiteurs aimaient sortir des classiques Londres ou Paris. Puis le fait d'être sur un territoire restreint fait que les gens finissent toujours par se retrouver dans les mêmes bars et restaurants en fin de journée, ce qui crée une atmosphère spéciale."

Organisé sous forme d'ASBL, le Kikk engage à temps plein une quinzaine de personnes et bénéficie d'un budget annuel de 700.000 euros. "Il est composé à 50% par des subsides publics et à 50% via un apport privé, dont des partenariats avec des entreprises comme Deloitte", détaille encore le responsable qui peut également compter durant quatre jours sur la présence de 250 bénévoles.

