Le VDAB fait appel à une start-up wallonne pour son référencement

La start-up Verbolia a remporté un appel d’offres du VDAB pour optimiser le site web de l'office de l'emploi néerlandophone. Objectif: attirer plus de candidats.

Avec 3 millions de visiteurs chaque mois, le site internet du VDAB est parmi les plus consultés pour les offres d’emploi en Belgique. L’organisme public dédié à l’emploi et à la formation professionnelle en Flandre aimerait pourtant être plus et mieux présent sur internet. Mais la concurrence est rude avec des géants comme Linkedin, les agrégateurs d’offres d’emploi, les job boards et les autres organismes publics. Tout le monde veut la meilleure place dans les moteurs de recherche.

Le VDAB s'est donc tourné vers la start-up hennuyère Verbolia et sa solution nommée "SEO-as-a-Service". Celle-ci repose sur la création automatique de milliers de pages, chacune complètement optimisée pour les moteurs de recherche. Chaque page est créée afin de répondre à une requête bien précise. Dans le domaine des offres d’emploi, le volume potentiel de pages à créer est immense. L’automatisation représente donc un vrai gain de temps pour les sites d’offres d’emploi en permettant d’ouvrir différentes combinaisons de villes et de fonctions et surtout d’augmenter les visites.