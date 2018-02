Le beau lot de consolation d'Umicore

Certains petits porteurs seraient en droit de froncer les sourcils . On savait qu’ Umicore qui a développé une expertise dans les matériaux pour batteries équipant les véhicules électriques envisageait de lever des capitaux pour financer ses projets. Et le fait d’avancer la publication de ses résultats annuels le soir de la veille du jour prévu a certainement mis la puce à l’oreille des observateurs avertis.

"Petit actionnaire, petit c..."

Les avantages pour Umicore

Faut-il s’en plaindre? Pour la société, en tout cas, le placement privé accéléré présente le triple avantage de la souplesse , de la rapidité (150 minutes au lieu de deux à trois semaines minimum pour une augmentation de capital avec droits de préférence) et de la faiblesse des coûts (pas de prospectus, notamment). Et puis, dans le contexte actuel d’extrême volatilité des Bourses s’adresser à des professionnels des marchés permet de garantir le succès de l’opération.

Résultats costauds

Dérive

Pour ne pas détourner (encore plus) les investisseurs particuliers de la Bourse, il faudra être attentif au risque de dérive qui consisterait à ne plus faire appel à eux via une augmentation de capital avec droits de préférence que lorsque les affaires vont mal (Cf ArcelorMittal, Fagron ou CGG plus récemment). Et les laisser en rade quand le soleil brille dans un ciel azur.