Le bénéfice net d'Apple bondit, l'action grimpe de plus de 3% après-Bourse

Le bénéfice d'Apple progresse de 25,3% au deuxième trimestre, alors que les ventes d'Iphone sont un peu inférieures aux attentes. L'action grimpe de plus de 3% dans les transactions après-Bourse.

Apple a annoncé ce mardi une forte progression de son bénéfice net au deuxième trimestre de son exercice décalé et un programme de rachat de ses propres actions pour 100 milliards de dollars. Cependant, les ventes de ses iPhone se sont montrées un peu inférieures aux attentes de certains analystes.

"Nous sommes heureux de pouvoir annoncer nos meilleurs résultats jamais présentés pour un 2e trimestre avec une forte croissance de nos revenus pour l'iPhone, les services et les produits connectés."

Le PDG du groupe Tim Cook a indiqué que les ventes avaient progressé dans toutes les zones géographiques et notamment de plus de 20% au Japon et en Chine. Ces nouvelles faisaient avancer le titre en Bourse où il gagnait 3,67% à 175,30 dollars dans les échanges électroniques d'après-séance à Wall Street vers 23h00.