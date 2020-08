Le bras de fer se poursuit entre Trump et TikTok

Donald Trump ne décolère pas par rapport à TikTok. Alors qu'il a laissé à Microsoft 45 jours pour réussir à arracher au chinois ByteDance l'activité américaine de son application vidéo -et ce plutôt que de prononcer son bannissement des États-Unis- le président américain lance une nouvelle attaque.

Il publié ce jeudi deux décrets interdisant aux entreprises américaines toute transaction avec les groupes chinois ByteDance et Tencent , qui possède l'application de messagerie WeChat. Ces décrets entreront en vigueur au même moment qu'expirera le délai laissé à Microsoft.

Au bénéfice du parti communiste chinois

Dans le premier décret, Donald Trump souligne que TikTok peut être utilisée pour des campagnes de désinformation qui profitent au Parti communiste chinois et que les États-Unis doivent donc "prendre des mesures agressives contre les propriétaires de TikTok afin de protéger notre sécurité nationale".

Dans le second, il précise que WeChat " capture automatiquement de vastes pans d'informations de ses utilisateurs. Cette collecte de données menace de permettre aussi au Parti communiste chinois d'accéder aux informations personnelles des Américains", a déclaré Donald Trump.

TikTok prêt au bras de fer

La réaction chinoise ne s'est pas faite attendre. Pékin crie à la "répression politique" et dénonce "une manipulation".

Pour le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wengbin, Washington "place ses intérêts égoïstes au dessus des principes du marché et des règles internationales". "Les États-Unis mènent une manipulation et une répression politiques arbitraires, ce qui ne pourra déboucher que sur leur propre déclin moral et sur une atteinte à leur image."