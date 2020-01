Le carnet de commandes d'IBA atteint 1,1 milliard d'euros

IBA a signé un contrat pour une solution Proteus ONE financée par la plus grande organisation de charité en Géorgie.

Grâce à la vente d'une solution Proteus ONE en Géorgie, IBA a porté son carnet de commandes à un niveau historique de 1,1 milliard d'euros, a annoncé l'entreprise wallonne, leader mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer.

La société de Louvain-la-Neuve a indiqué ce mardi qu’elle a signé un contrat, et reçu un acompte, pour une solution Proteus ONE financée par la Fondation Internationale de Charité de Cartu, la plus grande organisation de charité en Géorgie.

Le contrat comprend une solution clinique Proteus ONE, ainsi qu’un cyclotron additionnel qui sera dédié à la recherches scientifique. Le centre de protonthérapie sera construit sur le campus de l’Université Internationalede Kutaisi (KIU), à Kutaisi, en Géorgie. Le premier patient est prévu pour 2024.

Refinancement des lignes de crédit

Le contrat inclut un accord d’exploitation et de maintenance à long-terme. Le prix habituel d’une solution Proteus ONE avec un contrat de services varie entre 35 et 40 millions d'euros. IBA a commencé à reconnaître des revenus pour ce contrat au cours de l’année financière 2019.



Cette commande comprise, IBA a vendu 8 salles en 2019, a précisé l'entreprise, amenant son carnet de commandes à un niveau historique de 1,1 milliard d'euros.

IBA, dont le titre a souffert en bourse ces derniers jours suite à une note d'un broker, a aussi fait valoir qu'elle a également finalisé le refinancement de ses lignes de crédit avec une facilité de crédit à terme et une facilité de crédit renouvelable pour un total de 67 millions d'euros, renforçant ainsi son bilan et sa capacité à poursuivre ses investissements en recherche et développement innovants pour dynamiser sa croissance future.