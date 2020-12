Le casino de Spa laisse tomber son action contre Facebook

Les jeux sont faits. Mercredi matin, la société Circus et le casino de Spa ont fait part du désistement de leur action en justice intentée contre Facebook devant le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. En réalité, comme nous l'a expliqué l'avocat Hakim Boularbah (Loyens & Loeff), l'action n'avait plus de raison d'être.

L'action intentée visait à lutter contre l'arrêté royal du 25 octobre 2018 qui, dans ses grandes lignes, limitait les possibilités de promotion et de publicité offertes aux exploitants de jeux de hasard et de paris en ligne. Cet arrêté, qui ne concernait pas les salles de jeux dites terrestres et les paris sportifs, avait entraîné la suppression, par Facebook, de toutes les pages Facebook de Circus, du casino de Spa et de la société Gaming 1, toutes trois faisant partie du groupe Ardent.