Le " cloud computing " fait son entrée au Mondial des métiers

Jusque lundi, 1.300 jeunes issus d’une soixantaine de pays sont en compétition lors du Championnat du Monde des métiers Worldskills . Organisée tous les deux ans, la compétition internationale existe déjà depuis plus de soixante ans. Cette année, 56 métiers sont en compétition . Coiffure, carrelage, ébénisterie, la plupart des disciplines sont des habituées de l’événement et sont présentes depuis de nombreuses éditions.

Formation autodidacte

Parmi les candidats, Benjamin Nicodème défend les couleurs de la Belgique. Déjà titulaire d’un bachelier en informatique, le jeune homme de 23 ans termine un master en cybersécurité en codiplomation dans six écoles différentes. Une formation solide mais qui, du côté du cloud, reste assez légère. " Actuellement en Belgique, il n’y a pas de véritable formation ", explique-t-il. " On l’aborde durant notre formation mais assez peu. J’ai donc du me former moi-même pour me préparer à la compétition ", explique le Liégeois.