Le cofondateur de Microsoft Bill Gates annonce son divorce

Le milliardaire Bill Gates, cofondateur de Microsoft, et sa femme Melinda Gates ont annoncé ce lundi leur divorce après 27 ans de mariage . "Après beaucoup de doutes et beaucoup d'efforts au sein de notre relation, nous sommes parvenus à la décision de mettre fin à notre mariage", ont fait savoir Bill et Melinda Gates dans une déclaration commune postée sur Twitter par le co-fondateur de Microsoft .

"Au cours des 27 dernières années nous avons éduqué trois enfants incroyables et construit une fondation qui oeuvre partout dans le monde pour permettre à chacun de mener des vies saines et productives", poursuit la déclaration. "Nous continuons à partager la foi dans cette mission et continuerons notre travail ensemble au sein des fondations, mais nous ne croyons plus que nous pouvons encore grandir ensemble en tant que couple dans les prochaines étapes de nos vies"