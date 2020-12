Le coronavirus, roi sans surprise des recherches Google

Comme chaque année, le géant américain vient de publier son classement des recherches. Le coronavirus, le nouveau gouvernement et les élections américaines ont particulièrement suscité l’intérêt des Belges sur la toile.

C’est la tradition de fin d’année chez Google. Le géant américain vient de dévoiler le classement des recherches les plus fréquentes sur son moteur de recherche en Belgique. Sans surprise, il est évidemment très largement question de coronavirus. Les questions sur les symptômes et les évolutions de la pandémie furent parmi les plus "googlisées". "Nous nous sommes également inquiétés de la situation dans les autres pays européens en nous informant sur le statut de la pandémie en Italie ou en France, par exemple", précise Google dans son communiqué.

Outre la pandémie, la politique belge et le nouveau gouvernement furent les plus recherchés. Petra De Sutter, Sophie Wilmès et Maggie De Block sont les trois personnalités politiques les plus "googlisées" de l’année. Joe Biden remporte le classement pour la politique internationale devant le président sortant Donald Trump. La quatrième place de Kamala Harris (derrière Kim Jong-Un) souligne l’intérêt marqué des Belges pour la présidentielle américaine.

Un cycliste au top des personnalités

Du côté des personnalités internationales, c’est le cycliste néerlandais Fabio Jacobsen qui a suscité le plus d’intérêt de la part des internautes. Sa très lourde chute au tour de Pologne avait largement fait parler d’elle durant l’été. Un résultat forcément influencé par le goût prononcé de la Flandre pour le vélo. Melania Trump et le mythique Michael Jordan, au centre du documentaire "The last dance" complètent le top 3.

Le décès des personnalités engendre également systématiquement son lot de recherches. Le classement des morts les plus consultés par Google est composé du basketteur Kobe Bryant, l’actrice Naya Rivera et Diego Maradona.

Le géant américain est enfin souvent consulté pour des questions existentielles d’internautes. "Comment faire un masque" fut la question la plus souvent posée devant "Comment supprimer un compte Instagram et Facebook".

Le classement complet de Google:

Top trending liste (pour la Belgique francophone) - Coronavirus

Coronavirus Belgique Coronavirus conseils (national de sécurité) Coronavirus Italie Symptomes corona Coronavirus France Sciensano Confinement Belgique Chloroquine Pangolin Hello Belgium rail pass

Top trending liste - Personnalités politiques belges

Petra De Sutter Sophie Wilmès Maggie De Block Frank Vandenbroucke Alexander De Croo Annelies Verlinden Conner Rousseau Mathieu Michel Ludivine Dedonder Emir Kir

Top trending liste - Personnalités politiques internationales

Joe Biden Donald Trump Kim Jong-Un Kamala Harris Boris Johnson Benjamin Griveaux Barack Obama

Top trending liste (pour la Belgique francophone) - Recettes de cuisine

Pain Mousse au chocolat Pancakes Pâte à pizza Brioche Baguette Gaufre Tiramisu speculoos Mayonnaise Brownies

Top trending liste - Evénements sportifs

Roland Garros Tour de France Ligue des Nations US Open 2020 Champions league 2020 Belgique-Angleterre (Ligue des Nations) Container Cup PSG Bayern Belgique-Danemark (Ligue des Nations) Giro

Top trending liste - Jeux en ligne

Scoodle Play Among us Fifa 21 Fall guys Valorant Genshin impact Assassin’s Creed Valhalla Animal crossing Call of Duty Cold War

Top trending liste (pour la Belgique francophone) - TV et séries

1917 Parasite The Witcher Tiger King Tenet Into the night Chernobyl Unorthodox Ratched Elite

Top trending liste - Personnalités internationales

Fabio Jakobsen Melania Trump Michael Jordan Tom Hanks Kanye West Gabriel Byrne Karine Ferri Amber Heard Erling Braut Haaland Joe Exotic

Top trending liste - Personnalités (nationales et internationales) décédées

Kobe Bryant Naya Rivera Diego Maradona Annie Cordy Ilse Uyttersprot Ward Verrijcken Sean Connery George Floyd Johny Voners Chadwick Boseman

Top trending liste - "Comment...?"

Comment faire un masque? Comment supprimer un compte Instagram? Comment supprimer un compte Facebook? Comment savoir si on a le coronavirus? Comment perdre du ventre/du poids? Comment faire des selfies avec Dorian Rossini? Comment faire du pain? Comment mettre un masque chirurgical? Comment purger un radiateur? Comment calculer son IMC?

