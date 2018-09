Le crash des cryptomonnaies plus violent que l'éclatement de la bulle internet

La chute du cours des monnaies virtuelles est depuis aujourd'hui plus forte que celle qui a touché les valeurs technologiques du Nasdaq au début des années 2000. Les cryptomonnaies atterrissent désormais à 80% en dessous de leur pic atteint en janvier dernier.

Mais l'euphorie est vite retombée, laissant la place à l’ inquiétude avec des manipulations de cours ou encore plusieurs "braquages numériques" qui sont parvenus à dépouiller des plateformes d'échanges. De plus, l’appétit des investisseurs institutionnels grandissant, les régulateurs du marché ont multiplié les menaces de réglementation du marché.

Une monnaie qui ne représente pas d'actifs réels

Ce mardi encore, des agences américaines chargées de la régulation des marchés financiers ont mis à l'amende ou porté plainte contre des acteurs proposant aux investisseurs de parier sur des cryptomonnaies, accentuant ainsi leur volonté de mettre de l'ordre dans ce secteur émergent. Le gendarme de la Bourse, la SEC, a ainsi infligé une amende de 200.000 dollars (réels) au gestionnaire du fonds spéculatif Crypto Asset Management (CAM) qui se présentait comme "le premier fond d'actifs virtuels régulé aux Etats-Unis". Timothy Enneking avait levé 3,6 millions de dollars en quatre mois fin 2017 "en assurant frauduleusement que son fonds était régulé par la SEC et était enregistré auprès de l'agence", accuse l'autorité des marchés US. Mais CAM opérait comme une société d'investissement et n'était pas enregistrée en tant que tel, affirme la SEC.