Le "deal" d'Agfa-Gevaert dépasse toutes les estimations

L’heureux élu est le groupe italien Dedalus Holding dont le nom circulait déjà officieusement aux côtés de ceux de Compugroup , KKR, Permira et Advent . Il est prêt à mettre sur la table 975 millions d’euros pour acquérir la grande majorité de cette division. Ce prix fera encore l’objet d’ajustements liés au fonds de roulement et à la dette nette. Si tout se passe comme prévu, le deal devrait être bouclé au 2e trimestre 2020 .

Détenu à hauteur de 60% par le fonds de private equity Ardian, Dedalus compte 2.000 collaborateurs dont 1.200 en Italie et 550 en France. Il affirme couvrir tous les besoins informatiques de n’importe quel système de soins, pas seulement hospitaliers, à la fois public et privé, et génère des revenus annuels de 210 millions d’euros.