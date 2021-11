Le fonds Tioga investit dans la place de marché à prêts JellyFi

Et de six pour Tioga Capital! Après avoir rejoint le coffre-fort à bitcoins Casa , du fournisseur de portefeuilles à NFT Venly, du conseil-fiscal pour crypto-investisseurs Blockpit , du gardien du trafic internet Nym , du shérif des échanges en cryptomonnaies Scorechain, le fonds belge dédié à la blockchain remet le couvert en participant à un tour de table de plusieurs millions d'euros du côté de JellyFi , a-t-on appris.

Fondée cette année, la start-up française entend jouer un rôle important dans le monde de la finance décentralisée (dite "DeFi"). Et ce, en remédiant à un obstacle de taille sur l'une de ses composantes pourtant essentielles que sont les prêts . En effet, jusqu'ici, tout emprunteur en cryptomonnaies se devait de fournir de l'ordre de 150 à 175% de garantie en raison du niveau de risque et de la volatilité. Grâce à JellyFi, l'accès pourra désormais se faire sans garantie grâce à un mécanisme d'atténuation des risques (liste blanche, profil de risque, possibilité de prélèvement dans les cashflow...).

50 millions en vue

Tioga Capital a démarré ses activités l'an dernier avec la levée de 14 millions d'euros auprès de plusieurs investisseurs de la scène tech, de familles entrepreneuriales belges (Vlerick, De Clerck, Van Hool...) et de la SRIW . En août , le fonds triplait environ son capital grâce au soutien de l'invest bruxellois Finance&invest.brussels , de l'invest flamand PMV et de la KU Leuven .

Et ce, à un moment où la blockchain attire de plus en plus l'attention d'acteurs institutionnels (banques, gestionnaires d'actifs, fonds de pension...) et de grands groupes (Tesla, etc.) à l'échelle internationale. Ce qui amène à "un bouillonnement entrepreneurial énorme du côté de tout ce qui touche à l'infrastructure permettant l'adoption future de la technologie blockchain/cryptomonnaie, qui est justement notre créneau", souligne Nicolas Priem.