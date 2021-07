Le fonds belge Tioga investit dans le gardien du trafic internet Nym

Après être monté à bord du coffre-fort à bitcoins Casa, du fournisseur de portefeuilles à NFT (ces sortes de "codes" uniques permettant de rendre n'importe quelle création numérique identifiable, NDLR) Venly et, plus récemment, du conseil-fiscal pour crypto-investisseurs, Tioga remet le couvert en participant à un tour de table de six millions de dollars aux côtés d'autres acteurs du capital-risque.