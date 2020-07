Le français Smart Equipment Technology s’allie avec Taipro

La PME française, spécialisée dans les techniques de micro-assemblages en électronique, s’installe chez Taipro Engineering pour développer son centre Benelux de démonstration et de commercialisation.

La société française Smart Equipment Technology (SET), spécialiste des circuits électroniques de haute précision, a choisi la PME liégeoise Taipro Engineering pour établir son centre Benelux de démonstration et de commercialisation. L’objectif de SET est de proposer des tests et des prestations de technologie de micro-assemblage pour les connexions électroniques de haute précision (une technologie appelée " flip-chip bonding ") aux clients du Benelux et de conquérir de nouveaux marchés.