Le géant chinois Huawei peut-il résister à la pression US?

En cause: la décision de poids prise par le département américain du Commerce dans la guerre commerciale qui oppose le Pays de l’Oncle Sam à la Chine, à savoir empêcher Huawei d’acheter du matériel américain. L’interdiction s’applique aux biens et services avec 25% ou plus de technologie ou de matériaux d’origine américaine, ce qui touche aussi, par ricochet, les entreprises étrangères que ses fleurons nationaux fournissent. Google et son système d’exploitation bien connu Android en ont fait les frais cette semaine. De même que de nombreux autres acteurs tech… jusqu’au concepteur, pourtant britannique, de puces ARM (les raisons de son suivisme sont floues), véritable incontournable dans la conception de ce qui fait le cœur des smartphones de tout un chacun – la société conçoit les microprocesseurs de 90% des téléphones portables et tablettes vendus dans le monde. Se pose dès lors une question simple: Huawei peut-il survivre face à la pression qui l’accable?