Le groupe informatique NRB veut doubler ses effectifs d'ici 2022

La filiale IT d’Ethias veut porter ses effectifs de 2.000 à 4.000 collaborateurs en cinq ans. Elle repart au front pour réaliser des acquisitions dès 2018. Elle a signé un accord avec IBM qui va lui permettre d’offrir plus de solutions de stockage de données à ses clients.

Arrivé il y a un an et demi à la tête de NRB, Pascal Laffineur a élaboré un plan stratégique de 5 ans (2017-2022) pour assurer la croissance de la société spécialisée en services informatiques. Le CEO a dressé une liste de priorités déterminées en collaboration avec des consultants et sur base d’un sondage réalisé auprès des clients pour connaître leurs attentes.

"À court terme, nous devons améliorer la qualité de nos services en tenant compte des problèmes rencontrés par nos clients. Ce travail a déjà commencé et nous engrangeons déjà les premiers succès. Pour le moyen terme, nous avons défini de nous focaliser sur six priorités de produits avec un focus sur des secteurs d’activités publics et privés tant au niveau national qu’à l’international. Nous visons l’industrie, les assurances, la santé,...", a confié Pascal Laffineur.

Au niveau des produits, NRB a signé un partenariat avec IBM qui lui permet d’offrir des solutions de stockage de données plus diversifiées à ses clients. Le groupe leur proposait jusqu’à présent le cloud privé qui consiste à stocker les données dans des infrastructures de NRB (Herstal, Villers-le-Bouillet).

Cloud public

Grâce au partenariat avec IBM, il met désormais à la disposition de ses clients le cloud public. Ceux-ci pourront stocker leurs données sur de puissants disques durs d’IBM, mais aussi sur ceux d’Amazon, Microsoft ou encore Google. NRB renforce aussi son offre SAP, soit des solutions permettant de gérer les aspects financiers, la comptabilité et les ressources humaines dans une entreprise. Le groupe entend laisser plus de liberté à ses filiales pour développer leurs activités en s’appuyant sur l’expertise de la maison mère. Il va aussi renforcer son software factory. Il s’agit d’équipes de développeurs (plus de 200 informaticiens) dont la mission est de délivrer des applications spécifiques pour les clients.

Pascal Laffineur mise aussi sur la croissance externe. Après une pause dans les acquisitions en 2017, NRB repart à l’assaut cette année. "L’ambition est de doubler notre taille en 5 ans. Le marché de l’IT se consolide et nous ne pouvons pas rester un acteur local. On veut être une entreprise belge et présente à l’international. Les acquisitions permettent de dénicher des compétences et des technologies. Nous avons des cibles dans le viseur", dit-il.