Le hub de réalité virtuelle liégeois se fera sans EON Reality

La société américaine s’est retirée du projet liégeois de centre dédié à la réalité virtuelle et augmentée. Le projet se concrétisera malgré tout, sous la houlette de la Sofipôle (SRIW) et de Noshaq.

En 2017, la Sofipôle (SRIW) concluait un partenariat avec la société américaine EON Reality visant à créer à Liège un centre dédié aux technologies et applications de réalité virtuelle et augmentée. De quoi faire miroiter la création de 200 emplois en cinq ans.

EON Reality, une société basée à Irvine, en Californie, a vu le jour en 1999. Elle est rapidement devenue un acteur majeur sur le marché international du développement de contenu en réalité augmentée et virtuelle.

Elle s’est distinguée de la concurrence en concentrant ses efforts sur les logiciels et en délaissant les applications grand public comme les jeux vidéo, pour mieux servir l’industrie et le secteur de l’enseignement. Et s’est déployée hors des Etats-Unis en tissant un réseau de Centres régionaux (les IDC) qui fonctionnent sur un principe proche des Microsoft Innovation Centers (MIC).

EON Reality a décidé de réduire la voilure et de passer de la prestation de services à la vente de licences.

Mais depuis lors, l'évolution du marché, moins rapide que prévu, a refroidi les ardeurs de la société californienne, leader dans le transfert de connaissances pour l'industrie et l'éducation. EON Reality a donc décidé de réduire la voilure et de passer de la prestation de services à la vente de licences.

En France, l’unité de réalité virtuelle de Laval, qui devait entraîner la création de 150 emplois en cinq ans, a été mise en liquidation judiciaire en juin dernier.

À Liège, la Sofipôle, agissant en mission déléguée pour le compte de la Région wallonne, a par contre décidé de poursuivre le projet de création d’un Centre digital interactif (IDC dans son acronyme anglais) dédié à la réalité virtuelle et augmentée. À cet effet, elle a négocié avec EON Reality la reprise de l’ensemble des actions d’EON Belgique, société détenant le matériel localisé au pôle image et ainsi que les licences de logiciels.

Un soutien de Noshaq

La SRIW a reçu le soutien de Noshaq (ex-Meusinvest), qui a vu dans cette infrastructure de réalité virtuelle et augmentée un créneau de développement de premier choix pour l’économie liégeoise. Son conseil d’administration a donc décidé d’apporter sa pierre à l’édifice financier, y voyant l’opportunité de développer des activités d’incubation technologique.

"L’objectif de la Sofipôle et de l’invest liégeois est de faire du centre de réalité virtuelle un lieu central de l’écosystème local." Nathalie Lafontaine Porte-parole de la SRIW

"L’objectif de la Sofipôle et de l’invest liégeois est de faire du centre de réalité virtuelle un lieu central de l’écosystème local, en proposant des moyens techniques et un support pour les opérateurs de recherche, d’enseignement ou de formation", précise Nathalie Lafontaine, porte-parole de la SRIW.

"Le centre, déjà opérationnel, se trouve au pôle image de Liège, où Noshaq est aussi impliqué", précise Xavier Peeters, investment manager chez Noshaq. La Wallonie, qui recense une trentaine d’entreprises actives dans la réalité virtuelle et augmentée, table sur le renforcement de ce secteur, sur l’avènement d’un écosystème puissant dans la production de contenus immersifs et interactifs et sur la création d’outils éducatifs innovants.

"L’objectif est avant tout industriel. L’idée, c’est de former des entreprises avec des solutions AR/VR." Xavier Peeters Investment manager chez Noshaq

"L’optique est avant tout industrielle. Il s’agit d’un centre d’affaires, l’idée étant de former des entreprises en recourant à des solutions AR/VR (réalité augmentée et virtuelle, NDLR) qui peuvent s’appliquer à des secteurs comme l’industrie 4.0, le numérique mais aussi l’immobilier", dit Xavier Peeters.

Des accords ont déjà été conclus avec des opérateurs de formation. L’ULg a aussi exprimé son intérêt pour une utilisation des infrastructures dans le but de développer différents projets de recherche et de formation. Ces différents accords permettront à la société de couvrir ses coûts, et lui donneront le temps, le cas échéant, de développer une activité tournée vers l’industrie, en sus de la formation et de la recherche.